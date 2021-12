Lachen met het einde van de wereld met Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence

© NIKO TAVERNISE/NETFLIX

Regisseur-scenarist Adam McKay lanceerde samen met zijn voormalige partner Will Ferrell filmkomedies die varieerden van hilarisch (The Other Guys) tot zonder meer flauw (Step Brothers). McKay wenste echter wat meer dan vrijblijvende lachfilms te produceren en hij stortte zich op politieke satires (The Campaign, The Big Short, Vice). Don’t Look Up kan je beschouwen als het vierde luik van die serie. McKay wilde deze keer iets vertellen over de klimaatopwarming, maar om zo’n verhaal in een dramatische vorm te gieten, kwam hij uit bij een komeet die zich over enkele maanden in de aarde zal boren, waardoor alle leven vernietigd zal worden. De geleerden die het doemscenario ontdekken, astronomen Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) en Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), stappen naar president Orlean (Meryl Streep in Trump-modus), maar die wil vooral niet gestoord worden met slecht nieuws van slecht geklede wetenschappers. Ze bereidt immers samen met haar zoon en Chief of Staff Jasson (Jonah Hill) haar herverkiezing voor. Leonardo DiCaprio - zowat de bekendste en rijkste milieuactivist in Hollywood - kroop met plezier in de huid van één van de wetenschappers. “Terwijl Jennifers personage enorm uitgesproken is zoals Greta Thunberg, probeert Mindy het spel binnen het systeem te spelen. Ze moeten aan het grote publiek uitleggen dat het einde nabij is, maar hebben geen ervaring met de media. Ze beseffen niet dat ze zich een beetje sexy moeten gedragen voor de camera’s.”

Pet

Waar het McKay echt om te doen is, is de verdeeldheid van Amerika tonen. Er zijn twee kampen: zij die naar boven kijken omdat ze geloven dat er echt iets op hen afkomt en zij die de president geloven dat er niets aan de hand is en bewust niet naar boven kijken. Uiteraard refereert McKay hier op een grappige manier naar voormalig president Trump en zijn weigering om te geloven in de klimaatverandering. Waar Trump in het echte leven zijn Make America Great-cap droeg, draagt Orlean een pet met het opschrift ‘Don’t Look Up’. McKay haalt ook uit naar de media die alles in termen van infotainment zien. Cate Blanchett en Tyler Perry zijn ronduit hilarisch als de typische Breakfast Show-presentatoren die alles doen om het nieuws luchtig te houden en incidenten te ontmijnen met vrolijk-cynische commentaar. Celebrities moeten er eveneens aan geloven. Ariana Grande en hiphopartiest Kid Cudi vertolken een ex-showbizzkoppel dat zich voor de camera’s verzoent om er financieel beter uit te komen. Je denkt dan onmiddellijk aan de comeback van Bennifer (Affleck/Lopez). Tenslotte mag Mark Rylance de Elon Musk of Jeff Bezos van deze wereld in zijn hemd zetten als een sinistere telecomtycoon die meer weet over Randall Mindy’s intiemste zielenroerselen dan diens vrouw. Toch triomfeert de liefde in McKay zijn film. Waardoor de toeschouwer met een vredig gevoel kan gaan slapen. En dan nog dit: blijf tot na de eindgeneriek zitten, want dan volgt nog een heel leuke grap.