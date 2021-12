Bernd Storck: “Rangschikking maakt me niet nerveus, ik weet dat KRC Genk zal klimmen”

Onder het motto ‘moeilijk gaat ook” wil Bernd Storck met KRC Genk tegen Charleroi de remonte inzetten. “Ik kijk momenteel niet naar de stand, het heeft geen zin om ons daar nerveus in te maken. Maar ik ben er honderd procent zeker van dat we zullen klimmen.”

Het programma had makkelijker gekund dan een tweeluik Charleroi-Antwerp na de start in Gent, beseft de nieuwe coach van KRC Genk. Zeker nu corona drie van zijn verdedigers tackelde. Maar Bernd Storck is geen zwartkijker, hij denkt eerder in oplossingen dan in problemen.

“Ik ben er eerlijk gezegd nog niet helemaal uit op welke manier we Charleroi tactisch zullen aanpakken”, zei hij woensdagmiddag. “We hebben nog een training om dat uit te zoeken. Charleroi bouwt net als AA Gent op met drie verdedigers, offensief kunnen de andere zeven voor gevaar zorgen. Daarop moeten we voorbereid zijn. Anderzijds spelen ze vaker met één centrumspits dan met twee, aan Nicholson kunnen ze makkelijk de lange bal kwijt. Dat maakt hun spel heel direct. Maar ook zij zijn op bepaalde vlakken kwetsbaar, dat gaan we zeker proberen uitbuiten.”

Fysiek stappen zetten

Om zich te spiegelen aan AA Gent moest Storck afgelopen zondag dopen. Eiting kon bijvoorbeeld niet verstoppen dat hij geen flankverdediger is en zijn coach beseft dat hij verder moet puzzelen om de organisatie op punt te stellen.

“Ik vond dat we al een flinke stap vooruit zetten in vergelijking met de match tegen Rapid. Zeker defensief. Aanvallend namen we te weinig initiatief, ik wil aanvallers vaker met veel energie de één tegen één zien aangaan. Daarvoor moeten we ook fysiek nog stappen zetten. Mijn spelers hebben in Gent veel kilometers afgelegd maar ze hebben vooral achter de bal gelopen. Ik wil dat wij zelf de bal hebben en dat we intensievere loopacties maken.”

“Hopelijk vinden we een veldbezetting, waarbij iedereen zich thuisvoelt op zijn positie. Dat is nu nog even zoeken, zeker door de vele afwezigen. Maar ik vind het belangrijk dat iedereen zich in zijn sas voelt, zowel op als naast het veld.”

Teamspeler maar ook baas

Daar raakte Bernd Storck en gevoelig punt aan. De Duitser heeft zowel op als naast het veld de organisatie aangescherpt en het is nog afwachten of hij iedereen binnen de kern van zijn werkwijze kan overtuigen. Zelf twijfelt de nieuwe coach niet.

“Het is voor mij belangrijk dat iedereen zich goed in zijn vel voelt. De sfeer is goed in de kleedkamer, de spelers willen deze uitdaging aangaan om beter te worden. Natuurlijk is het op sommige vlakken aanpassen maar ik vraag geen abnormale dingen. We maken duidelijke afspraken, die in elke topclub als normaal worden ervaren. Ik doe ook alles vanuit het oogpunt om de spelers beter te maken. Als ze ergens niet akkoord mee gaan, dan mogen ze mij daarover aanspreken. Maar ze zullen wél met de juiste argumenten moeten komen. Ik ben een teamspeler maar tegelijk blijf ik natuurlijk de baas. Ik heb de clubleiding uitgelegd op welke manier ik wil werken en zij gaan helemaal mee in mijn verhaal.”

