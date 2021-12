En plots loop je naast koningin Mathilde. Of wat er kan gebeuren als je Unicef-ambassadeur wordt. “Mijn dochters vonden het geweldig”, vertelt Kristel Verbeke. Na een leven in K3, nu een stem voor zij die het nodig hebben. Kinderen in armoede. Al blijft het precair. “Mijn eigen verleden is een open rugzak. Daar moet ik voorzichtig mee omgaan.”