Vrachtwagen kantelt in middenberm van Noord-Zuid na ongeval: een gewonde

Bij een ongeval op de Noord-Zuidverbinding is woensdagnamiddag in de richting van Eindhoven een vrachtwagen gekanteld. Een deel van de lading kwam op de weg terecht. Een persoon raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Woensdag even na 14 uur raakten een auto en een vrachtwagen betrokken bij een ongeval tussen de op- en afritten Eksel/Lindel-Hoeven. In de middenberm ging de vrachtwagen op zijn kant. De lading zand viel eruit. In de auto raakte - volgens de eerste berichten - een persoon gewond.

Door het ongeval is in beide richtingen een rijstrook versperd voor het verkeer. Er is wat verkeershinder. mm/gvb