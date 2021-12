Storck haalt Rommens bij Genkse kern, Cuesta, Lucumi en Arteaga missen nog twee matchen

Genktrainer Bernd Storck maakt pas woensdagavond na de namiddagtraining zijn wedstrijdkern voor Charleroi (donderdag 21 uur) bekend. Op die training moet duidelijk worden of hij Heynen en/of Munoz kan recupereren, zij stonden dinsdag al een eerste keer opnieuw op het veld.

Nieuw bij de kern is linksachter Tuur Rommens. De 18-jarige aanvoerder van de beloften trainde dinsdag net als een viertal andere beloften mee en maakte een prima indruk. Bovendien is er door het afhaken van de zieke Arteaga een vacature op links.

Arteaga, Cuesta en Lucumi, die een covidbesmetting opliepen, zullen zowel Charleroi als Antwerp nog missen, aldus Storck. “Zij kunnen door de quarantaineregels pas zaterdag aanpikken op training. In het geval ze daar ook fysiek klaar voor zijn. Ik wil geen risico’s nemen, je weet nooit welke gevolgen zo’n besmetting heeft voor iemands medische toestand. Ik verwacht dat zij pas op maandag of dinsdag voluit kunnen gaan en hoop hen te recupereren op 26 december in Oostende.”

