Actrice uit ‘Sex and the city’ geshockeerd door reacties op haar uiterlijk

Op de eerste beelden uit And just like that, de reboot van Sex and the city, zien we Carrie en co zoals vroeger door de straten van New York flaneren. Maar op sociale media komen er heel wat reacties over het uiterlijk van de actrices. Kristin Davis – Charlotte uit de reeks – zegt “in shock” te zijn.

In een interview met London’s Sunday Times spreekt Kristin Davis zich uit over de niet-aflatende commentaar die zij en haar mede-acteurs krijgen op hun uiterlijk. Davis, die in de serie de rol van Charlotte York speelt, was naar eigen zeggen in shock door de hoeveelheid aan reacties. Daarom heeft ze besloten om voortaan niet meer naar die negatieve opmerkingen te kijken.

Ze vertelt in het interview ook over de kritiek die ze in het verleden al heeft gekregen. De media schreven artikels over haar lichaam dat volgens hen “pear-shaped” was. Ze kon er toen niet aan ontkomen, en heeft het gevoel dat de situatie nog steeds hetzelfde is. De actrice geeft de sociale media de schuld van de golf aan opmerkingen die ze krijgt. “Dat is het probleem met sociale media, je weet niets van die mensen. Ze gooien met scheldwoorden van achter hun scherm. Het maakt me boos”, aldus Davis.

De hoofdrolspeelsters deelden op Instagram dezelfde foto. Fans raakten vooral niet uitgepraat over het veranderde uiterlijk van Kristin Davis. Sommigen speculeerden zelfs dat de actrice plastische chirurgie heeft ondergaan. “And just like that ... is het gezicht van Kristin Davis onherkenbaar geworden” is één van de vele reacties onder de foto.