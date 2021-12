Ben Weyts wisselt ‘hartig woordje’ met topbeleidsmaker in zaak-Gert Vande Broek

Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) heeft Paul Rowe, de directeur van Sport Vlaanderen, aangesproken over zijn reactie in de zaak over de aantijgingen van gewezen Yellow Tigers over volleybondscoach Gert Vande Broek. “Ik moet de eerste nog tegenkomen die geen spijt heeft van een te snelle tweet.”

Niet van de minste gewezen volleybalinternationals wreven bondscoach Gert Vande Broek grensoverschrijdend gedrag aan. Daarop zette Paul Rowe, een van de machtigste mannen van de Vlaamse sportwereld, in een aantal tweets het beeld dat ze van hem schetsten, weg als eenzijdig.

“De directeur van Sport Vlaanderen heeft misschien te snel en te emotioneel gereageerd, een persoonlijke reactie meteen na de getuigenissen. Ik moet de eerste nog tegenkomen die na een te snelle tweet geen spijt heeft. Dat kan ons allemaal overkomen”, zegt minister van Sport Ben Weyts na een vraag van Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit). Weyts: “Ik krijg het verwijt dat ik dit met de mantel der liefde bedek. Dat is niet zo. Er is intern een hartig woordje over gesproken, we hebben dit doorgesproken. Extern verdedig ik hem, zelfs al maakte hij mogelijk een menselijke fout. Incident gesloten.”

Excuses?

Waarom er geen persoonlijke excuses kwamen? Weyts benadrukt dat Rowe een dag later een statement mee heeft onderschreven dat Sport Vlaanderen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag niet blauw-blauw laat en elke klacht ernstig wordt genomen.

Magistraat Bart Meganck — © BELGA

In dat opzicht zou aanvankelijk topmagistraat Bart Meganck, die een rapport over wantoestanden in het turnen leidde, een soortgelijk onderzoek voeren naar de aantijgingen over de volleybalbondscoach. Dat onderzoek werd evenwel opgeschort, toen het bondsparket van Volley Vlaanderen zelf een onderzoek zou opstarten. Weyts: “Dat bondsparket kan indien nodig juridisch optreden, terwijl een onderzoeksrapport van Meganck enkel kan leiden tot aanbevelingen.”

Maar is dat nu net niet het probleem? Een aantal volleybalsters of gewezen volleybalsters hebben net geen vertrouwen meer in Volley Vlaanderen. Uitgerekend het bondsparket van dezelfde federatie moet nu bepalen of Vande Broek zijn boekje te buiten is gegaan of niet. Kortom, hoe onafhankelijk is dat onderzoek? Weyts: “De getuigenissen zijn nog geen bewijs van schuld. Daarom is net een onafhankelijk onderzoek nodig. Er zetelen geen personen in het bondsparket van Volley Vlaanderen die in het bestuur zitten of werken voor Volley Vlaanderen. En ik sluit niet uit dat ik na het onderzoek van het bondsparket van Volley Vlaanderen nog bijkomende initiatieven zal nemen. Dit is geen afstel.”

