Limburger maakt songs over moord in zijn gemeente: “Zelfs gedood voor een bijenkorf”

Zutendaal is niet altijd het groenste snoepje van Vlaanderen. Het is ook een plek van moord en doodslag geweest. Muzikant Stijn Segers maakte er onder zijn muzikale alias Tour met ‘MUURD’ een muziekalbum over, die er net zo uitziet als een oud moorddossier.

Als Stijn Segers (44) - opgegroeid in Zutendaal - iets uitbrengt, weet je dat je je aan iets speciaals mag verwachten. Altijd is er een verhaal dat hij rigoureus doortrekt over de hele lijn. In de muziek, in het artwork, zelfs in de persfoto’s. Zo is de foto bij dit artikel gebaseerd op het werk van de Amerikaanse fotograaf Weegee. “Hij luisterde de politieradio in New York af en arriveerde soms als eerste op de crimescene”, vertelt Segers. “Hij richtte zijn camera op de reacties van de toeschouwers. Hij toont de emoties rond de moord.”

Dat is ook wat Segers en zijn achtkoppige orkest doen met MUURD. “Vroeger trokken zangers van dorp tot dorp om moorden te bezingen. Het liefst met veel gruwelijke details in de tekst. In Muurd doe ik dat niet, maar ben ik op zoek gegaan naar metaforen om het effect van een moord op de mensen in Zutendaal te beschrijven.” En dat in het dialect. “Dit is mijn bijdrage om de taal nieuw leven in te blazen. En ik zocht een excuus om het Zutendaals van mijn grootouders eens zelf goed te leren spreken. (lacht) Samen met mijn nonkel Jean Cops en dialectkenner Jos Bamps, van erfgoedbeweging Soennes & Swaerdes, hebben we de teksten vertaald. De meisjes van Lili Grace die meezingen, hebben de teksten vaak fonetisch moeten instuderen omdat ze het Zutendaals niet altijd konden verstaan.”

Ketelmuziek

MUURD bestrijkt een periode van 1740 tot 2015. Lang genoeg om een hele plaat te vullen met moord en doodslag in Zutendaal, inclusief de wereldoorlogen. Aoiem (adem) is de vroegste moord die aan bod komt. Op de ochtend van 11 juli 1740 vindt een vrouw haar man buiten, liggend bij een haag, vermoord. Charivari vertelt een verhaal uit 1857. “Een charivari is een soort protest van de bevolking. Een man had een jonge vrouw zwanger gemaakt. Dat kon niet, en dus trok het dorp naar het huis van de man om er elke avond lawaai te maken. Ketelmuziek. Als ze een ton bier kregen, zouden ze stoppen. De avondprotesten lopen op een gegeven moment uit de hand, in de chaos wordt een man gedood.”

Zwaerem gaat over twee schoonbroers die het in de winter van 1889 niet eens geraken over het eigenaarschap van een zwerm bijen, met dodelijk gevolg. Oenner de willeg / lik de bèieman / zoenner lèève / èn ’t bloehd, zingt Segers.

De fysieke uitgave van Muurd werd als een dossier vormgegeven. — © Muurd

“Ik vond een prachtig met de hand geschreven dossier in het rijksarchief over de moord. Inclusief situatieschets. Een klein rood vlekje op de tekening duidt aan waar de kogel het slachtoffer raakte. Terwijl in Parijs de wereldexpo de deuren opent en Edison geluidsopnames maakt op de top van de Eiffeltoren, zijn ze in Zutendaal ruzie aan het maken over een bijenkorf.”

Carnaval

Waarmee Segers nóg een laag in MUURD aanhaalt: muzikale verwijzingen naar de periodes waarin de moorden gebeurden. “Alsof je naar de radio luistert op het moment van de moord.”

Gitarist Gert Stinckens vertelt hoe ze naar barokmuziek van Händel luisterden, op zoek naar inspiratie bij Aoiem. “Of neem Annemohn, over een lijk van een meisje dat in 1969 werd gevonden in de Zutendaalse bossen. Ze bleek uit Duitsland afkomstig en was op Jazz Bilzen geweest. In de song wordt gerefereerd naar Nights In White Satin van Moody Blues, die in dat jaar op Jazz Bilzen speelden.”

“Het nummer Mercedes gaat over een lijk in de kofferbak van een auto die in het Albertkanaal werd gedumpt. Met de effecten op de stem van Stijn lijkt het alsof hij zelf almaar meer in het water wegzinkt”, voegt drummer Bert Hornikx toe.

“Het mooie vind ik dat je liedjes in het dialect ook op zo’n moderne manier kan brengen. In plaats van een draailier hoor je hier allerlei weirde synths,” zegt Stinckens. Segers knikt. “Bij dialectmuziek denken Limburgers wellicht vaak aan carnavalsnummers, niet aan murder ballads.”

Elk nummer werd op een drager uit de tijd van de moord geplaatst. — © Stijn Segers

Één exemplaar

De plaat is gratis te horen op de website van Tour. Fysiek zijn ze als moorddossiers vormgegeven boekjes, inclusief downloadcode, verkrijgbaar na de optredens. Zoals op 23 januari, als Tour Muurd speelt in de kerk van Wiemesmeer. Daar kan je ook de enige box zien die Segers maakte waarin alle nummers zijn opgeslagen op een muziekdrager uit de tijd. Van een partituur op papier, tot een ponskaart en een USB-stick. “Omdat ik dat dossier van de imkermoord zo mooi vond, dacht ik: dat is een uniek document, ik ga dit ook maar op één exemplaar maken. Mensen kunnen na de shows erin komen kijken en erover praten.”