Coronavaccin Johnson & Johnson kan worden gebruikt voor boosterprikken, oordeelt EMA

Het comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het EMA zet het licht op groen voor het toedienen van een herhalingsdosis aan volwassenen die minstens twee maanden eerder een eerste prik hadden gekregen.

Een boosterdosis van J&J kan volgens EMA ook worden toegediend bij mensen die al twee injecties met de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna hebben gekregen.

Uit onderzoek blijkt dat een boosterprik van Janssen het aantal antistoffen tegen het coronavirus doet toenemen, zo stelt het Europese agentschap.

In welke mate het risico op zeldzame bijwerkingen aanwezig is, zoals een trombose in combinatie met een een tekort aan bloedplaatjes, kan nog niet worden beoordeeld. EMA beklemtoont dat dit nauwlettend in de gaten wordt gehouden.