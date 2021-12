Afscheid van het Man City-fenomeen: dit was de fenomenale carrière van Sergio Agüero

We krijgen Sergio Agüero jammer genoeg nooit meer in actie te zien op een voetbalveld. Door hartproblemen zet de 33-jarige Argentijn noodgedwongen een punt achter zijn professionele carrière. Bij de Argentijnse nationale ploeg stond Agüero vaak in de schaduw van Lionel Messi, maar bij Atlético Madrid en vooral bij Manchester City was de kleine spits de grote man. Een terugblik op de prachtige carrière van El Kun.