Coronacrisis zorgt voor ongerustheid: Afrikaanse voetbalbond en gastland Kameroen werken “klok rond” aan veilige Africa Cup

Veron Mosengo-Omba, de secretaris-generaal van de Afrikaanse voetbalbond (CAF), heeft dinsdag een ontmoeting gehad met officials van het gastland Kameroen om de problemen te bespreken in de aanloop naar de geplande start van het toernooi op 9 januari. De CAF verklaarde in een mededeling dat “de vergadering tussen de CAF en het Ministerie van Volksgezondheid van Kameroen een aantal details in verband met de competitie heeft uitgeklaard”. De Afrikaanse voetbalbond en de Kameroense regering hebben ook een overeenstemming bereikt over de aanpak van de competitie in januari, zo klinkt het. Van een mogelijk uitstel is voorlopig geen sprake.

“De bijeenkomsten waren belangrijk om inzicht te krijgen in de stand van zaken rond de voorbereidingen in Kameroen”, liet Mosengo-Omba optekenen. “Er wordt veel werk verzet. We moeten op dezelfde wijze doorgaan en mogen niet rusten. We moeten de klok rond werken. Iedereen moet zich inzetten. We willen een geweldige Afrika Cup zien hier in Kameroen in januari volgend jaar.”