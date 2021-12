Getest: in deze escaperoom in een Limburgs kasteel zit je net in Fort Boyard

Zes uitdagende kamers vol opdrachten in een heus kasteel: je zou Beat Out! in Kortessem al snel kunnen verwarren met Fort Boyard. Zonder tijgers weliswaar, maar met lasers. Wat vinden onze testers van die uitdaging?

Wat? Beat Out! Is een toffe gezins- of vriendenuitstap waar je gedurende twee uur allerlei uitdagingen aangaat. Het is een mix van escaperoom, Fort Boyard en teambuilding. In zes kamers ga je een uitdaging aan die je, als je het goed doet, telkens een level hoger brengt. De ene kamer brengt wat meer actie, terwijl je in een andere kamer vooral zal moeten communiceren. Zo zal in de verschillende kamers telkens een andere speler uitblinken. Het grootste doel: veel spelplezier en als team elke opdracht doen slagen.

© Boumediene Belbachir

Wie? Vrienden Leen Flossy (47), Pascal Scheepers (51), Wolfgang Van Droogenbroeck (47), Danny Thys (53), Nele Lenaerts (44) en Els Nijs (47) uit Genk gaan elke zondag samen wandelen, maar ze houden ook wel van een andere uitdaging en gingen met veel plezier Beat Out! Aan.

Ervaring

De poort van eventkasteel Kokima zwaait open. De vrienden staan te popelen om aan het parcours te starten. Zaakvoerder Yannick Van de Weerd neemt hen voor de eerste uitdaging mee naar de kelder van het kasteel, en dat zorgt voor de nodige spanning in de donkere kamer. Wat zal er op hen afkomen? Met een badge scannen ze een code, en het spel gaat van start.

© Boumediene Belbachir

Vooral die eerste opdracht blijkt heel wat meer te kosten dan gedacht. Zodra de badge ingescand is, vult de kamer zich met rook en ziet onze groep het: er schijnen laserstralen waar ze over en onder moeten, zonder ze te raken. En zoiets vergt de nodige acrobatie. “Kijk hoe soepel ik ben”, roept Wolfgang, duidelijk de meest competitief ingestelde van de groep. “Mijn gat is te dik en raakt de laser”, lacht Els. Na een moeizame start vol kruipen en sluipen, waarbij toch telkens iemand de laser raakt, geraken ze uiteindelijk toch allemaal aan de overkant.

In de volgende kamer draait het dan weer allemaal om snelheid. In de reaction room krijgt onze groep op een scherm te zien welke gekleurde knoppen ze moeten indrukken, en begint een race tegen de klok om de juiste knop te vinden in de kamer. Moeilijk, zeker als enkel de kandidaten die vooraan staan het scherm kunnen lezen. Communicatie is dus cruciaal. “Goed bezig, mannen”, reageert Pascal. Ze moedigen elkaar duidelijk aan om het goed te doen, en halen dan ook een hoge score.

Mikken, mikken!

© Boumediene Belbachir

In de telefoonkamer in de bovenste verdieping van het kasteel loopt het niet van zo’n leien dakje. De telefooncentrale is uitgevallen, en de kandidaten moeten zelf verbinding maken tussen twee bellers. Die bellers zitten verstopt in een ruimte, opgesplitst door muren en verschillende verdiepingen. Communication breakdown, ook binnen de groep. “Zoek die man met zijn platte kop en bril, hij moet bellen met die met een smal hoofd en krulletjes.” Wanneer de dames de uitleg van de mannen maar moeilijk verstaan, draaien ze de rollen om en besluit Els de leiding in handen te nemen. En kijk, dan gaat het ineens vlotter.

Elke geslaagde opdracht opent dus een nieuwe kamer om door te komen, en de opdrachten zijn niet altijd puur fysiek van aard. Soms worden immers ook je hersenen gepijnigd. In kamer vijf - de search room - komt alle beproevingen samen, en moet er weer heel wat geklommen, geklauterd en overlegd worden. Dan is het wel eens fijn om zonder al te veel nadenken stoom af te laten, zoals in de vierde kamer. Door zo veel mogelijk ballen in het juiste gat te gooien, houden ze zogezegd de kraaien uit het kasteel. “Mikken, mikken”, roept Wolfgang. “Amai, dit is vermoeiender dan je denkt”, zegt Danny.

© Boumediene Belbachir

Twee uur en zes kamers verder hebben de vrienden alle obstakels overwonnen, en de puzzels en breinbrekers van de laatste kamer gekraakt. Vrijheid. Ze kunnen veilig het kasteel verlaten.

Conclusie?

“Wat een fantastisch spel”, zegt Leen. “Er zit van alles wat in, en dat maakt het plezant. Het is uitdagend, soms een beetje sportief, je moet je hoofd erbij houden. Iedereen kan meedoen, net omdat het zo afwisselend is. Je ziet hier ook goed wie welke talenten bezit. De gastheer is heel vriendelijk en legt alles perfect uit. Het is een aanrader voor families en vrienden die eens iets anders willen beleven”, reageren de vrienden.

Praktisch

© Boumediene Belbachir

Wat? Beat Out! Is een leuk spel waar actie, communicatie en teamgevoel gecombineerd worden.

Voor wie? Voor iedereen die houdt van een spel en op zoek is naar een leuke activiteit. Je moet met minstens vier zijn om Beat Out! te kunnen doen.

Prijs? 35 euro per persoon voor 2 uur spelplezier.

Adres? Kokima Eventkasteel, Kasteelstraat 16 in Kortessem.