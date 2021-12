Na echtscheiding is nieuwe partner geen kopie van onze ex

Na een echtscheiding kiezen we over het algemeen niet voor een partner met dezelfde persoonlijkheid als onze ex. Dat blijkt uit een onderzoek van sociologen van de UAntwerpen. De persoonlijkheidstrekken van de nieuwe partner zijn gemiddeld gezien minder gunstig dan die van de eerste huwelijkspartner, waarschijnlijk door het kleinere aanbod aan beschikbare partners na een scheiding.

Uit eerder onderzoek bleek al dat tweede huwelijken minder stabiel zijn dan het eerste huwelijk. Onderzoekers van het Departement Sociologie van de UAntwerpen wilden weten op basis van welke criteria we de nieuwe partner eigenlijk kiezen. Gaan we op zoek naar iemand met dezelfde persoonlijkheid?

De wetenschappers legden een persoonlijkheidsvragenlijst voor aan 2.100 mensen, oftewel 700 trio’s van een gescheiden Vlaming, de ex en de nieuwe partner. Op basis van vijf dimensies schetsten de onderzoekers hun persoonlijkheid: extraversie, aangenaamheid, neuroticisme, gewetensvolheid en openheid.

Niet gelijkaardig

Uit de resultaten blijkt dat we niet op zoek gaan naar een gelijkaardige liefdespartner, zegt socioloog Sascha Spikic. “In de plaats daarvan zien we indicaties dat de persoonlijkheid van de nieuwe partner vooral minder relatiestabiliteit belooft dan die van de ex-vrouw of -man. Die keuze heeft waarschijnlijk te maken met het kleinere aanbod aan beschikbare partners op de relatiemarkt na een echtscheiding. Je zou kunnen zeggen dat er niet heel veel ‘goede’ kandidaten overblijven.”

De nieuwe partner scoort gemiddeld gezien minder gunstig op drie van de vijf persoonlijkheidstrekken. Hoe vaker er ‘herpartnerd’ wordt, hoe meer neurotisch de nieuwe partner is ten opzichte van de vorige.

Het is echter niet allemaal slecht nieuws. In sommige gevallen kiest de gescheiden persoon een sterker scorende nieuwe partner. De persoonlijkheid van de nieuwe partner kan dus tegelijk beter en slechter blijken dan die van de ex. Dit is vooral merkbaar bij gescheiden vrouwen. Zij kiezen bij hun eerste herpartnering voor een man die minder aangenaam en minder gewetensvol is, maar gelukkig ook minder neurotisch of te open.