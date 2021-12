Nog op zoek naar een kerstcadeau? F1-kampioen Max Verstappen verkoopt zijn auto voor het goede doel

Als u dit jaar een kerstcadeau moet kopen voor een Max Verstappen-fan hoeft u niet meer verder te zoeken. De wereldkampioen verkoopt immers zijn auto via zijn sponsor Carnext.com en de opbrengst gaat integraal naar ‘Wings For Life,’ een goed doel van Red Bull.

Het betreft hier helaas niet de Red Bull RB16B waarmee hij de wereldtitel veroverde maar wel een Honda Civic Type R, de sportieve Japanse genen zijn dus wel aanwezig. Max laat in een videoboodschap weten dat hij nog een laatste ritje gedaan heeft met de auto om te kijken of alles in orde is en hij stelt iedereen gerust: de auto doet het perfect.

Geïnteresseerden kunnen surfen naar Carnext voor meer informatie. Vanaf 23 december kan er geboden worden op de auto en het startbedrag is 33 333 euro. In het startbedrag zit een verwijzing naar het startnummer 33 waarmee Verstappen dit F1-seizoen racete. Alvast veel succes!

(F1journaal.be)