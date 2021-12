Concerten André Hazes definitief gecanceld: 5.000 tickethouders krijgen geld terug

LEES OOK. André Hazes annuleert alle concerten in 2022: “Herstellen vergt tijd en rust”

Gisteren raakte via de boulevardpers bekend dat de 27-jarige André Hazes alle optredens voor komend jaar geschrapt heeft. Hazes kampt al geruime tijd met een burn-out, en heeft meer tijd nodig dan aanvankelijk werd gedacht om er weer bovenop te komen.

Het nieuws is wel sneu voor de duizenden fans, die al in 2020 een ticket hadden kunnen kopen voor een optreden dat in februari 2021 zou plaatsvinden. Dat optreden werd toen gecanceld, en verplaatst naar oktober 2021. Maar ook toen kon het niet doorgaan, officieel vanwege corona. Maar intussen was al wel geweten dat Hazes ook door privé-omstandigheden niet wilde optreden.

“Vermits Hazes gisterennamiddag beslist heeft niets meer te doen in 2022, wordt het concert niet meer uitgesteld maar definitief gecanceld”, zegt concertorganisator Peter Paulissen van Kilimanjaro. “Onze klanten zullen daar eerstdaags een bevestiging van krijgen.”

Maandag had Kilimanjaro aan zijn clientèle laten weten dat het concert van februari was uitgesteld. Daardoor was een terugbetaling nog niet aan de orde. Daarop rolde een golf van klachten over de sociale media. Maar nu is het anders.

“We kunnen niet uitgaan van roddel en geruchten op het internet”, zegt Paulissen. “Maar we we hebben nu de formele bevestiging gekregen van de artiest en zijn management, dat de optredens van komend jaar definitief worden afgelast.”

“We zullen alle tickethouders in de komende dagen informeren. Iedereen wordt terugbetaald, zoals het hoort.”

