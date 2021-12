Leestip: Kattenkop Blacksad is back, en hoe

Acht jaar was het alweer geleden dat het Spaanse duo Díaz Canales en Guarnido de wereld nog eens verblijd heeft met een Blacksad. Acht jaar. Blacksad is die ongemeen goeie detectivestrip, helemaal volgens de codes van de film noir uit de jaren 40 en 50. Met dat verschil, de personages hebben hier dierenhoofden. En zo komt het dat een hoge vakbondspief met vleermuisoren het morsige kantoor van hoofdpersonage-kattenkop Blacksad betreedt. Hij wil bescherming. Als baas van de metroarbeiders voelt hij zich bedreigd. Terecht, zal blijken. Op de achtergrond spelen grote immobiliënbelangen, de maffia en de nog grotere ego’s van de powers that be. Deze zaak zou wel eens een maat te groot kunnen worden voor Blacksad. Intussen krijgt u in dit eerste deel van De maskers vallen een thriller die tikt als een Zwitsers uurwerk. Met bakken sfeer in een stad die nooit slaapt, veel verwijzingen naar populaire cultuur én fantastisch getekende, expressieve personages erbovenop. (jbx)

‘Blacksad (6) - De maskers vallen (deel 1)’, door Juan Díaz Canales en Juan Guarnido, Uitg. Dargaud, 60 blz.