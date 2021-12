Tourwinnaar Tadej Pogacar debuteert in de Ronde van Vlaanderen

Het enige monument waarvoor hij voorlopig zijn neus ophaalt, is Parijs-Roubaix. De 23-jarige Sloveen start dus in de Ronde van Vlaanderen, Milaan - Sanremo, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Daarnaast gaat hij waarschijnlijk twee grote rondes rijden met de Tour en de Vuelta, en het WK in Australië.

In 2021 won hij zowel Luik-Bastenaken-Luik in de sprint van een kleine groep, als de Ronde van Lombardije in een duel met Fausto Masnada. Meer uitleg over zijn programma krijgen we in januari tijdens een mediadag. UAE-Team Emirates houdt een tweede kamp (het eerste was al in de Verenigde Arabische Emiraten) in Alicante, van 5 tot 17 januari.

© Getty Images

Pogacar won afgelopen seizoen niet alleen de Vélo d’Or. De tweevoudige Tourwinnaar werd in eigen land verkozen tot Sloveens ‘Sportman van het Jaar’. Het boegbeeld van UAE-Team Emirates won die verkiezing vóór Primoz Roglic die op de Olympische Spelen toch goud won in het tijdrijden. ‘Pog’ behaalde 262 punten, ‘Rog’ had er 44 minder. De derde in de eindstand werd de 22-jarige NBA-basketter van Dallas Mavericks, Luka Doncic. Eén en twee in Slovenië kwam dus uit het wielrennen, het zegt veel over de opmars die deze sport in dit kleine land maakte.