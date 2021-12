GEMEENTERAAD. Burgemeester Nijs: “Het heeft geen zin Lommel en Pelt tegen elkaar uit te spelen”

Lommel

Investeringen: De hoofdbrok van de gemeenteraad bestond uit de aanpassing van het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 met betrekking tot de stad en OCMW. Schepen voor Financiën Johan Bosmans (N-VA) overliep hierbij de belangrijkste lopende projecten uit een investeringsprogramma van 111 miljoen euro. “Zo wordt 400.000 euro uitgetrokken voor padel- en tennispleinen, 2,2 miljoen voor het openbaar domein in de recreatiezone Lutlommel, 4 miljoen euro voor de opwaardering van het toeristisch centrum en 2 miljoen euro wordt gereserveerd voor het veiliger maken van schoolomgevingen.” Om de investeringen te financieren, zal er onder andere voor 45 miljoen euro geleend worden en rekent de stad op subsidies van 17,5 miljoen euro en zal er voor bijna 12 miljoen aan stedelijk patrimonium worden verkocht.

Kritiek oppositie: Oppositiepartij Samen Vooruit greep het meerjarenplan aan om uitvoerig terug te blikken op de voorbije drie jaar van de nieuwe beleidsploeg. Raadslid Walter Cremers oordeelde dat Lommel niet meer doorweegt in de regio. “De verbinding van de regio met Hasselt is verschoven naar Pelt, en we zien ook bedrijven vanuit Lommel verhuizen naar de buurgemeente.” Raadslid Verduyckt miste dan weer een doortastend sociaal klimaatbeleid. “Zeker nu de energieprijzen de armoedekloof vergroten, moeten we mensen helpen hun huizen isoleren.” Fractieleider van Samen Vooruit Rita Phlippo waarschuwde dat de leninglast stijgt met 15 miljoen euro. “En zo wordt de schuldenlast voor de Lommelaren verhoogd.” Dag Indenhoek (Voor3920Lommel) miste op vlak van klimaatbeleid een globale aanpak en hoopte dat na corona ook een tandje wordt bijgestoken op vlak van inspraak.” Sooi Van Limbergen (PVDA) zag liever minder prestigeprojecten, ten voordele van structurele maatregelen tegen armoede.

Voortrekkersrol: Burgemeester Bob Nijs (CD&V) reageerde tegen het beeld dat Samen Vooruit schetste van Lommel. “Op het vlak van industrie, de vaccinatiestrategie en groene energie met straks het grootse windpark op Vlaamse grond en geothermie, spelen we zeker nog een voortrekkersrol. Op het vlak van mobiliteit hebben we altijd gevochten voor een rechtstreekse verbinding met Hasselt, maar de Noord-Zuidverbinding kunnen we ook niet verleggen naar het centrum van Lommel. En het heeft ook geen zin om een sfeer te scheppen waarin Pelt en Lommel tegen elkaar worden opgezet. ” Schepen voor Zorg Nancy Bleys (CD&V) reageerde dat in Lommel de voorbije jaren nog nooit zoveel werd geïnvesteerd in zorg voor kwetsbare groepen. “Er zijn partnerschappen aangegaan met organisaties en aanwervingen gebeurd op verschillende ondersteunende diensten.”