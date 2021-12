Leestip: op ontdekkingsreis met Columbus junior

Nu kolonisatoren meer dan ooit onder vuur liggen, blikt Edward Wilson-Lee terug op de avonturen van Columbus. Niet de ontdekker van Amerika, maar zijn bastaardzoon Ferdinand staat centraal in het jongste boek van de historicus uit Cambridge. Los van het feit dat hij de eerste biografie over zijn vader schreef, maakte Ferdinand destijds naam als kosmograaf en bibliograaf. In het zog van de ontdekkingsreizen doorzag Columbus junior hoe nieuwe informatie onze manier van denken en doen stuurde. Om door de bomen het bos te blijven zien wilde hij orde op zaken stellen: Ferdinand Columbus werkte mee aan woordenboeken, tekende wereldkaarten en bezat met 15.000 werken de grootste bibliotheek van zijn tijd.

Hoewel Wilson-Lee geen feit uit het leven van deze onbekende Columbus onvermeld laat, schetst de auteur toch een interessant en onderhoudend portret van deze homo universalis. Ferdinand Columbus’ ambitie om alles te ‘meten’ laat ons stilstaan bij hoe wij in onze kenniswerving steeds meer afhankelijk worden van algoritmes. (id)