Stunt op WK darts had zware gevolgen voor verliezer Ted Evetts: “Ik kreeg duizenden haatreacties”

Dit jaar doen er twee vrouwen mee aan het WK in het ‘Ally Pally’ (Alexandra Palace) in Londen, met naast Sherrock ook nog Lisa Ashton. De gewezen kapster schreef eerder dit jaar geschiedenis op de Grand Slam of Darts en zal altijd bekendstaan als de eerste vrouwelijke darter die een wedstrijd won op het WK. Dat gebeurde in 2019, toen ze Evetts met 3-2 versloeg.

“Ik kan niet geloven dat ik geschiedenis heb geschreven”, reageerde Sherrock destijds. “We hebben gewoon meer kansen nodig want er zijn meer vrouwen die minstens evengoed zijn als mij. Ik ben zo trots dat ik het vrouwendarts op de kaart kan zetten. Onze sport is echt sprongen aan het maken en het werd tijd dat we een man klopten.”

Haatreacties

De Britse schakelde nadien ook veteraan Mensur Soljevic alvorens te verliezen van Chris Dobey, maar Evetts staat voor altijd te boek als de eerste darter die op het WK verloor van een vrouw. En dat leverde de huidige wereldkampioen bij de junioren (waarmee hij in de voetsporen trad van Dimitri Van den Bergh) heel wat negatieve reacties op.

“Ze speelde echt geweldig die avond”, aldus Evetts. “Het is briljant om te zien en ik was echt blij voor haar. Ik ken haar ook al een tijdje. Ik werd ook uitgejouwd tijdens die partij, een uur lang alles tegen mij vanaf het moment dat ik de zaal binnenkwam. Maar het was een onvergetelijke avond en ik ga waarschijnlijk voor de rest van mijn leven een quizvraag zijn (lacht).”

“Maar ik heb zeker meer dan 1.000 haatberichten gekregen, pure haat”, stelt de nummer 75 van de wereld, die zaterdag aan zijn WK begint tegen Jim Williams. “Op een bepaald moment verloor ik zelfs even de controle. Normaal ben ik een kalme vent, maar toen mijn mama het onderwerp van zo’n bericht was, werd het mij teveel. Je mag tegen mij alles zag wat je wil, maar over mijn familie moet je zwijgen. En sindsdien ben ik ook ‘de kerel die verloor van Fallon’.”

En dus wil Evetts opnieuw Evetts worden tijdens dit WK. “Begrijp me niet verkeerd: ik vind het niet erg wat er gebeurd is. Het zij zo. Maar ik voelde me lange tijd niet al te best. Pas recent kon ik mezelf opnieuw oppeppen en nu voel ik me weer goed. Of dat gaat resulteren in een geweldige partij darts, dat is nog wat anders. Maar ik ben klaar om terug te vechten.”