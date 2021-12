Gezin treft extreem giftige ‘gast’ aan in kerstboom: “Als die je bijt, heb je slechts enkele uren om in een ziekenhuis te geraken”

De Britse Rob en Marcela Wild vieren samen met hun kinderen Kerstmis in Zuid-Afrika. Toen ze hun opgetuigde kerstboom aan het bewonderen waren, merkten ze plots iets op dat ze er niet zelf hadden in gehangen: een extreem giftige boomslang. “Als die je bijt, heb je nog acht tot twintig uur om in een ziekenhuis te geraken om tegengif toe te dienen”, aldus slangenvanger Gerrie Heyns die de ongenodigde gast overtuigde om te vertrekken. “Ze zijn giftiger dan cobra’s en mamba’s, maar hun gif werkt trager. En gelukkig zijn ze meestal niet agressief. Tot ze zich bedreigd voelen, natuurlijk.”