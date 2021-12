Cocktails aan de kersttafel: deze vier recepten zijn makkelijk en kosten weinig tijd

BILLIEBALLS

Voor 1 persoon

5 minuten

We gaan niet beweren dat je ballen moet hebben om dit drankje te serveren, maar misschien wel om het te drinken. Zo merk je snel het onderscheid tussen echte kerstfreaks en gewone mensen – die eersten zijn namelijk een ras apart.

Nodig

40 ml bessenjenever (Smeets)

20 ml kersenlikeur (Maraschino)

20 ml rode vermouth

3 kruidnagels

1 steranijs

ijsblokjes

een stukje schil van sinaasappel

een candy cane

Doen

Doe alle ingrediënten behalve de sinaasappelschil in een kruikje met ijsblokjes. Roer even tot alles gemengd en koud is. Zeef in een gekoeld glas met ijs. Knijp de schil van sinaasappel uit over de cocktail en gebruik ze als garnering. Knal er een candy cane in.

SANTA BILLIE

Voor 4-6 personen

15 minuten (zonder afkoelen)

Is het een punch, is het een glühwein of is het een cocktail? Who cares? Het is een kruik vol onweerstaanbare feestelijkheid die je elke dag tussen nu en nieuwjaar moet maken.

Nodig

100 g basterdsuiker

1 steranijs

1 stokje kaneel

4 kruidnagels

150 ml water

1 citroen in dunne schijfjes

2 mandarijnen in dunne schijfjes

150 ml Cointreau

750 ml rode wijn (beaujolais)

stukjes schil van sinaasappel, stokjes kaneel en een bakje frambozen

Doen

Doe suiker, steranijs, kaneel, kruidnagels en water in een pan of potje en breng aan de kook. Laat 2 minuten al roerend sudderen. Giet alles in een grote kan en laat afkoelen. Doe er citroen, mandarijnen, cointreau en rode wijn bij en roer. Zet in de koelkast, minstens 2 uur maar liefst een nacht. Serveer in glazen met ijsblokjes en garneer met sinaasappelschil, kaneel en frambozen.

BILLIE VELOURS

Voor 4 personen

10 minuten

Dit is volle bak kerst in Gstaad: een warme cocktail met boter! Wie daar de voordelen niet van inziet, is een echte Grinch.

Nodig

25 g ongezouten roomboter

2 el bruine suiker

2 stokjes kaneel

200 ml rum (liefst spiced maar gewone kan ook)

schijfjes appel

blokjes nougat

Doen

Smelt in een potje op laag vuur de boter, doe er suiker en kaneel bij. Roer tot de suiker gesmolten is. Doe er rum bij, roer even en giet in hittebestendige glazen. Garneer met schijfjes appel en een stukje nougat op een prikker.

BILLIE X RUDOLPH

Voor 1 persoon

5 minuten

Een enkeltje richting een rode neus zoals Rudolph het rendier? Zoek niet verder: succes gegarandeerd met deze cocktail.

Nodig

50 ml whisky

20 ml sinaasappelsap

20 ml citroensap

25 ml cranberrysap (of granaatappelsap)

een scheutje ahornsiroop (of andere siroop)

een schijfje citroen

rode besjes

ijsblokjes

Doen