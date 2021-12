Twee tabaksdieven in de cel na leeghalen van bestelwagen van leverancier in Hasselt

Twee mannen uit Bilzen zijn opgesloten in de gevangenis nadat ze een bestelwagen van een leverancier van rookwaren leegroofden in Hasselt. Een groot deel van de buit werd bij een huiszoeking teruggevonden en intussen aan het slachtoffer terugbezorgd.

De feiten dateren van vorige week vrijdag. De twee verdachten sloegen rond 11 uur toe op de Bampslaan. De ruit van het voertuig van de leverancier werd ingeslagen waarna er veel rookwaren werden uit gestolen.

Onderzoek van de politie LRH leidde snel naar twee verdachten uit Bilzen. Bij een huiszoeking in het huis van de verdachten in Bilzen werden de rookwaren teruggevonden. De twee verdachten, een 37-jarige en 45-jarige man, werden bij de onderzoeksrechter in Tongeren voorgeleid. Deze besliste om ze allebei aan te houden. mm