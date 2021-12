GEMEENTERAAD. Dilsen-Stokkem wil in maart met bouw De Faar starten

DILSEN-STOKKEM

De Faar: De bouwwerken van het nieuwe cultuurhuis De Faar tussen de bibliotheek en het Ter Mottenplein in Dilsen worden geraamd op 9.259.000 euro. De CD&V-oppositie vond bij monde van Jan Geuskens dat het project veel meer kost dan oorspronkelijk voorzien. “Door corona zijn de grondstoffen flink de hoogte ingegaan”, aldus cultuurschepen Pieter Indemans (Open Vld). “Er is een meerkost van 12 procent tegenover twee jaar geleden, al waren de bedragen van twee jaar geleden ramingen. De cijfers die vandaag aan de gemeenteraad worden voorgesteld zijn anders. We hebben ook proberen te besparen op het vervaardigen van meubels uit ander hout, besparingen op het buitenschrijnwerk en besparingen op het gekozen beton.” Burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld) deelde mee dat de bouwwerken aan De Faar voorzien zijn vanaf maart 2022 en dat de aanbestedingsfase is afgerond. “De bouwwerken zullen ruim twee jaar duren en we hopen De Faar te openen in 2024. Ondanks een meerkost van de grondstoffen willen we niets aan het concept wijzigen. De Faar zal bestaan uit de bibliotheek, een jeugdbibliotheek, studieplekken voor leerlingen, een aula met vaste tribune, de stedelijke kunstacademie en een horecafunctie. Er kunnen concerten georganiseerd worden en verenigingen kunnen er terecht. We hebben er bewust voor gekozen niets aan het doel te veranderen. De Stedelijke Humaniora brengt 1 miljoen euro in. Het overige bedrag zullen we financieren met extra middelen van de stad.”

Kapelstraat: Het stadsbestuur heeft tot doel de Kapelstraat in Stokkem in 2022 opnieuw aan te leggen. “Het gaat om een volledige herinrichting met rioleringswerken en een nieuw straatbeeld”, aldus schepen Koen Sleypen (Vooruit). “We kiezen ook voor een dubbelrichtingfietspad. Voor de aanleg van dit fietspad willen we van een privépersoon een grondinname doen. We kopen een perceel aan op de hoek van de Kapelstraat en Arnold Sauwenlaan voor een bedrag van 12.100 euro. Het om een beperkte grondinname.”

Sport- en speelpleinen: Er ging heel wat aandacht naar de outdoor speel- en sportfaciliteiten. Zoals de aanleg van vier nieuwe speelpleintjes, het voorzien van LED-verlichting op diverse sportterreinen en de realisatie van kunstgras voetbalvelden voor Dilsen-Stokkem VV en Standard Elen. Voor deze legislatuur plant de stad, in samenspraak met de jongeren, bijkomend nog de uitbouw van een nieuw modern skatepark. De bestrijding van kinderarmoede kende mede door de coronacrisis heel wat extra uitdagingen. “We zetten ons dag na dag ten volle in via allerlei acties en samenwerkingsverbanden,” zegt bevoegd schepen Ingrid Erlingen (Vooruit).