H&M en Zara knopen opnieuw aan met omzet van voor corona

De Zweedse kledingreus H&M heeft in het vierde kwartaal - ondanks aanhoudende coronabeperkingen in sommige landen - een omzet gerealiseerd die het niveau van 2019 evenaart. Inditex, het Spaanse moederbedrijf van Zara, overtreft zelfs de verkoop van voor de crisis.

De omzet in het vierde kwartaal (dat eindigde op 30 november) van H&M steeg naar 57 miljard kroon (5,5 miljard euro). Dat is conform de verwachtingen.

Het concern kan nog steeds niet alle registers opentrekken. Filialen moeten door de crisis de deuren dichthouden. Begin september was dat vooral het geval in Zuidoost-Azië, aan het einde van het kwartaal vooral in Oostenrijk en Slovakije.

Inditex, de grootste kledingretailer ter wereld en vooral bekend van het merk Zara, kon de omzet al opkrikken tot een niveau hoger dan voor de coronacrisis. In het derde kwartaal kon de Spaanse groep een recordomzet neerzetten van 7,4 miljard euro. Dat is zes procent hoger dan dezelfde periode in het boekjaar 2019-2020, toen nog geen sprake was van het coronavirus.