Dartsicoon Michael van Gerwen jaagt op vierde wereldtitel: “Altijd in jezelf geloven”

Komende zaterdag begint Michael van Gerwen in Ally Pally zijn jacht op de vierde wereldtitel. ‘Mighty Mike’ heeft nog wat goed te maken na zijn pak slaag vorig jaar in de kwartfinale. Toen ging hij met liefst 5-0 onderuit tegen een sublieme Dave Chisnall. Drie jaar geleden schreef Van Gerwen het WK darts voor het laatst op zijn naam.

“Er ligt altijd veel druk op mijn schouders”, aldus de Nederlandse nummer drie van de wereld op de website van dartsbond PDC. “Het WK wil je natuurlijk altijd winnen, maar als je het niet wint, moet je harder blijven werken, blijven vechten. Drie keer winnen is een bijzondere prestatie voor mij. Er zit nog meer in de tank. Ik heb een moeilijke periode achter de rug, maar ik weet dat er meer gaat komen en dat op dit podium meer herinneringen gemaakt gaan worden Als ik mijn beste spel speel, kan niemand me verslaan, simpel. Dat weten ze allemaal, maar niemand zal het zeggen.”

“Natuurlijk heb ik niet gedaan wat ik de afgelopen twee jaar wilde doen, maar zolang je in jezelf blijft geloven en weet waar je heen wilt, kan het beter worden”, klinkt het.

Van Gerwen, als derde geplaatst, is direct toegelaten tot de tweede ronde. Daarin speelt de drievoudige wereldkampioen tegen de winnaar van het duel in de eerst ronde tussen de Brit Chas Barstow en de Canadees John Norman Junior.