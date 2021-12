Daltonschool serveert soep voor de Warmste Week

Met hulp van ons oudercomité werd er soep verkocht voor het goede doel. Heel wat ouders en grootouders staken de handen uit de mouwen om thuis soep te koken en deze te schenken aan de school. Elke middag werd er door enkele helpende handen verse soep verdeeld over de verschillende klassen. Zo konden de Daltonners genieten van een lekkere tas soep aan een democratische prijs. "We lieten de soepjes smaken en hebben daarnaast het thema in de verf gezet. Kunnen zijn wie je bent is immers altijd belangrijk", klinkt het.Tijdens de speeltijden draaide de Dalton-DJ verzoeknummertjes in ruil voor een vrije gift. Dit zorgde voor extra leuke speeltijden en een groot feest op de speelplaats. Er werd lustig gedanst en gezongen en er hing een vrolijke, warme sfeer. De Daltonouders konden ook een gift doen in de collectebus en deden dat met een gul en warm hart. "Al deze initiatieven hebben er voor gezorgd dat we met onze Daltonschool een mooi bedrag konden schenken aan alle goede doelen die gesteund worden door de actie van de Warmste Week. Dankjewel aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen!"