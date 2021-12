Voedselbank deelt 10.000 kerstmaaltijden uit aan kansarme Limburgers

Maaltijdproducent Deliva en cateringbedrijf Unami schenken de maaltijden, die bovenop de normale voedselbedelingen worden bedeeld. “We willen op deze manier onze maatschappelijke betrokkenheid tonen”, zegt algemeen directeur Hans Desmet van het Genkse Deliva. “Daarnaast schenken we 135 éénpersoonsmatrassen aan mensen in Hasselt en Heusden-Zolder. We zijn bijzonder blij dat we voor beide acties kunnen rekenen op de hulp van Sint-Vincentius, Voedselbank Limburg en serviceclub Rotary Club Hasselt.”

“Door deze indrukwekkende schenking kunnen we onze duizenden verbruikers in de provincie, een warm feestmaal bezorgen in de eindejaarsperiode”, zegt voorzitter Hendrik Claessens van Voedselbank Limburg. “We starten nu met de bedeling van 6.500 maaltijden, de rest volgt later deze week. Daarnaast zorgen we dat ook de matrassen op de juiste plaatsen terecht komen.”

125 ton per maand

De Voedselbank Limburg wordt intussen almaar meer en meer opgezocht. “We verdelen ongeveer 125 ton voeding per maand”, zegt Hendrik Claessens. “Tussen januari en oktober 2020 hebben we 1.242 ton aan voeding verdeeld, in dezelfde periode van dit jaar was dat 1.273 ton, bewijs dat de noden blijven toenemen. Belangrijk om mee te geven is wel dat particulieren niet zelf voeding kunnen komen afhalen. De verdeling gebeurt uitsluitend via menslievende organisaties.”

Dirk Jacobs