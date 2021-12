Politie zoekt eigenaar van doos partysnacks en potje cocktailsaus

Dat verloren voorwerpen naar het lokale politiekantoor gebracht worden, is niet bijzonder. Maar wat een goede ziel deze week in het hoofdcommissariaat in Mol binnenbracht, zal de lokale politie daar toch nog niet te vaak meegemaakt hebben. In de Bergstraat in Mol-Centrum werd een zwarte fietstas achtergelaten, met daarin een doos party snacks en een potje cocktailsaus. “Die wil je niet kwijtspelen deze dagen, toch?”, staat bij het opsporingsbericht op Facebook. De eigenaar mag zijn verloren boodschappen en fietstas komen ophalen tijdens de kantooruren. Of de wellicht ontdooide frituurhapjes intussen nog eetbaar zijn, is niet duidelijk.

