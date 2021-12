Tongeren

Bij de politie is woensdagvoormiddag een inbraak in een appartementsblok op het kruispunt van de Cottalaan en de Romeinse Kassei gemeld. Er was een ruit verbrijzeld. Op het eerste gezicht werd in de blok - die momenteel nog in opbouw is - niets gestolen. Dinsdagnamiddag was op de Romeinse Kassei al eens een inbraakpoging vastgesteld. mm