Aandeel van Colruyt keldert met 10 procent na waarschuwing

Het aandeel van Colruyt verliest woensdagochtend bijna 10 procent op de Brusselse beurs, in reactie op de halfjaarresultaten van dinsdag. Colruyt waarschuwde voor een “beduidend tot sterk lagere” winst over het hele jaar.

In een reactie stuurden beleggers het Bel20-aandeel naar de laagste koers sinds 2015.

De groep Colruyt kondigde dinsdag aan dat het in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar ruim een derde minder winst geboekt heeft dan een jaar eerder. De groep waarschuwde opnieuw voor een fors lagere winst - “beduidend tot sterk lager” - over het hele boekjaar.

LEES OOK. Koning Colruyt wankelt op zijn troon: waarom we plots liever ergens anders gaan winkelen

De nettowinst van de hele groep kreeg een flinke tik: -34,2 procent tot 162 miljoen euro (tegen 246 miljoen euro in de eerste helft van het boekjaar 2020/21). Colruyt Group verwijst onder meer naar de toenemende inflatie, die de kosten deed oplopen. En er is de “competitieve marktomgeving”. Concurrenten pakken vaker uit met prijsverlagingen een promoties, waar winkelformule Colruyt met zijn laagsteprijsgarantie steeds onder moet gaan. En dat drukt de winstmarge. Zeker als je vergelijkt met een jaar eerder, toen er na de corona-uitbraak een verbod was op promoties en kortingen in de supermarkten.