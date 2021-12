Diego Alonso moet Uruguay alsnog naar WK in Qatar loodsen

Tijdens zijn profperiode speelde Alonso onder meer voor Valencia en Atlético Madrid in Spanje. De 46-jarige centrumspits speelde acht wedstrijden voor de nationale ploeg van Uruguay. Als coach werkte Alonso voor onder meer CF Pachuca in Mexico en Inter Miami in de Verenigde Staten.

In de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone is Uruguay pas zevende (op tien landen) met zestien punten uit veertien wedstrijden, er zijn nog vier speeldagen te gaan. De top vier plaatst zich rechtstreeks voor het WK. De nummer vijf speelt een intercontinentale barrage.

De 74-jarige Tabarez begon in 2006 aan zijn tweede periode als bondscoach van Uruguay, nadat hij de nationale ploeg van zijn land van 1988 tot 1990 onder zijn hoede had. Hij wist Uruguay naar de voorbije drie edities van het WK te loodsen. In 2010 in Zuid-Afrika werden de Uruguayanen onder hem knap vierde. La Celeste won een jaar later de Copa América.