Jubilarissenfeesten uitgesteld door corona

Op zondag 17 oktober waren er daarom twee feesten voor de koppels die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021 vijftig of zestig jaar getrouwd waren. De feestvreugde en het enthousiasme van de jubilarissen was groot. Iedereen was blij dat er toch gevierd kon worden. Normaal gezien was er in december nog een derde jubilarissenfeest, maar door de huidige coronamaatregelen is dat helaas uitgesteld. Maar uitstel is geen afstel. De jubilarissen mogen een uitnodiging verwachten zo gauw het weer coronaveilig kan.