Intermarché-Wanty-Gobert maakt werk van toekomst met Dries De Pooter en Est Mihkels

Dries De Pooter (19) en de Est Madis Mihkels (18) hebben hun toekomst met Intermarché-Wanty-Gobert verbonden voor de seizoenen 2023 en 2024. Dat heeft de Belgische wielerformatie woensdag gemeld. Vooraleer ze hun debuut bij de profs maken, zullen de jonge talenten respectievelijk in de kleuren van Hagens Berman Axeon en Team Ampler-Tartu2024 Team koersen in 2022. Na de seizoensstart met deze twee Continentale opleidingsploegen in augustus zullen ze een stageperiode bij het WorldTeam afwerken.

De Pooter, de Belgische juniorenkampioen van 2020, was een van de drie stagiairs van Intermarché-Wanty-Gobert in 2021. Afgelopen zomer loodste hij onder meer Danny van Poppel naar de overwinning in de Egmont Cycling Race. Mihkels toonde dit jaar op het WK in België met een derde plaats in de wegrit bij de junioren wat hij in zijn mars heeft.

“Met Dries De Pooter en Madis Mihkels hebben wij twee zeer talentvolle renners kunnen vastleggen”, reageert Performance Manager Aike Visbeek. “Hun resultaten toonden hun capaciteiten vingerdik aan en bovendien overtuigden onze jarenlange contacten ons van hun progressiemogelijkheden. Tijdens zijn stageperiode maakte Dries op klassiek terrein een zeer goede indruk en net als bij deze jonge Belg zien we een groot potentieel in Madis. Hij blonk uit in fysieke testen en heeft zijn groot talent met resultaten op de Europese en Wereldkampioenschappen bevestigd. Wij hebben vorig seizoen opnieuw laten zien dat we in staat zijn om renners beter te maken, onder andere door onze gezonde balans tussen een focus op performance en een familiaire sfeer.”