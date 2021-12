Bitsige raad over pensioenbom: burgemeester Maaseik legt discussie stil wegens “platte politiek”

MAASEIK

Bitsitige discussies en uiteindelijk een burgemeester die alles boos stillegt wegens “te platte politiek”. Tijdens de Maaseikse gemeenteraad is er dinsdagavond een stevig robbertje gevochten over het agendapunt van de pensioenbom in het kader van het vroegere ziekenhuis van Maaseik en Bree. “Heeft u nog geen telefoontjes gehad van de inwoners van Bree om u te bedanken?” richtte raadslid De Bruyn zich (CD&V) tot burgemeester Tollenaere (Open Vld).