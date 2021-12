Lommel/Peer

Vanaf 3 januari zal de eerstelijnszone Noord-Limburg drie in plaats van de geplande twee dagen per week vaccineren. Zo hopen ze tegen eind januari zo veel mogelijk volwassenen een derde prik te geven. “De angst voor de weerslag van omikron op de zorg is groot, daarom deze drastische versnelling”, stelt coördinator Maarten Mulkers.