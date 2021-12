Advocaat Ivan Leko is “verbolgen” over publieke biecht van Dejan Veljkovic: “Zijn reputatie is besmeurd”

LEES OOK. Spijtoptant Dejan Veljkovic doorbreekt stilte: “Ons Belgisch voetbal is door en door rot. Iedereen wil altijd meer en meer verdienen”

De spijtoptant sprak dinsdag voor het eerst in de openbaarheid over zijn rol in Operatie Propere Handen, het schandaal in het Belgische voetbal. Tot ongenoegen dus van Leko, die vreest voor grote imagoschade voor zijn carrière.

“Mijn cliënt is verbolgen met deze uitspraken”, aldus Van Steenbrugge”. “Je zou als trainer nu maar eens een nieuw contract moeten onderhandelen. Zijn reputatie is besmeurd. De uitspraken van Dejan Veljkovic worden voor waar aangenomen en gretig gedeeld. Ik ga het proces hier niet voeren, maar er zijn genoeg bewijzen die ik ga voorleggen die de geloofwaardigheid van Veljkovic aan de kaak zullen stellen.”

“Of hij dan geen enkele waarheid verteld heeft? Dat zeg ik niet. Ik spreek voor mijn cliënt. En weet: een leugen wordt het best geslikt vermomd tussen de waarheid”, klinkt het.

Ivan Leko is ex-trainer van o.m. OHL, STVV, Club Brugge en Antwerp. Sinds 1 januari 2021 staat hij aan het hoofd van het Chinese Shanghai Port met wie hij play-offs afwerkt.