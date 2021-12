Superster Stephen Curry schiet zichzelf de geschiedenisboeken van de NBA in

Er is een nieuwe driepuntkoning in basketballand. Stephen Curry brak dinsdagnacht het record van Ray Allen en leidde zijn Golden State Warriors naar een 96-105 zege in Madison Square Garden tegen de New York Knicks.

Twee driepunters had de 33-jarige schutter nog nodig om het icoon van onder anderen Boston en Miami te passeren. Met zijn allereerst schot evenaarde Curry het record en niet veel later ging driepunter nummer 2.974 binnen in een kolkende arena.

Er werd meteen een time-out genomen, zodat de drievoudige NBA-kampioen kon genieten van zijn moment. Er volgde een energieke conversatie met Draymond Green (de ploegmakker die al jarenlang aan zijn zijde staat), high fives met zijn andere teamgenoten, een knuffel met coach/vertrouwenspersoon Steve Kerr en een emotioneel moment met zijn papa/ex-NBA-speler Dell.

Nadat hij met 22 punten en uiteindelijk vijf driepunters (hij heeft er nu 2.977 gemaakt) de Warriors naar de zege had geleid, volgde ook nog een knuffel met Ray Allen zelf en Reggie Miller, de nummer drie op de driepuntlijst van de NBA.

Dell en Stephen Curry. — © AP

“Beste ooit”

“Het was een fantastisch einde van deze reis”, aldus Curry na de match. “De opbouw naar dat record, het zorgde voor een speciale atmosfeer. Ik wist dat de Garden fantastisch zou zijn. Ik kan niet genoeg zeggen hoezeer ik de fans apprecieer die erbij waren. Ik verloor mezelf wel even in het moment, ik voelde het gewoon. Toen ik dat schot pakte… Het voelde goed, het zag er goed uit. Het leek wel alsof we een thuiswedstrijd speelden. Wat een speciaal moment, eentje dat ik voor de rest van mijn leven zal herinneren. Met Ray en Reggie erbij ook.”

“Ik heb alle respect voor die twee gasten”, ging hij voort. “Ik heb altijd al een efficiënte schutter willen zijn, zodat we wedstrijden konden winnen. En nu ben ik trots op het feit dat ik lang genoeg heb gespeeld om het record van Ray te breken. Ik hoop er nu eentje te zetten dat niemand ooit kan breken. We zullen wel zien. Ik wilde mezelf ook nooit de beste ‘shooter’ aller tijden noemen tot ik het record brak. Wel, nu heb ik het en kan ik dat met trots zeggen.”

Het record van Curry was uiteraard ‘trending’ op sociale media:

