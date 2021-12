Huis van Afgevaardigden stemt voor vervolging van stafchef Trump na bestorming van Capitool

Maandag waren de zeven Democraten en twee Republikeinen in de commissie al unaniem akkoord gegaan om Meadows te laten vervolgen voor zijn weigering volledig mee te werken aan het onderzoek. Het hele Huis van Afgevaardigden moest er vervolgens nog over stemmen. Dat gebeurde dinsdag. De stemming was 222 tegen 208, waarbij slechts twee Republikeinen zich bij de Democraten voegden om de maatregel te steunen.

De voormalig stafchef zou aanvankelijk verschijnen voor de parlementaire commissie, maar liet via zijn advocaat weten dat niet meer van plan te zijn. De voorzitter en vicevoorzitter van de commissie klaagden dat Meadows wel allerlei relevante informatie verstrekt in een nieuw boek “dat hij nu promoot en aan het verkopen is”.

De commissie maakte maandag bekend dat Meadows een dag voor de aanval op het Capitool in een e-mail had geschreven dat de nationale garde paraat zou staan om pro-Trump-demonstranten te beschermen. De e-mail was volgens de commissie een van de zaken waarover zij hem had willen ondervragen.