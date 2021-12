Coronapas heeft amper invloed op vaccinatiegraad

De laatste weigeraars overtuigen om zich te laten prikken, dat was een van de argumenten om het Covid Safe ticket (CST) vanaf 1 november breder in te voeren in restaurants en fitnesscentra. Maar uit een analyse van IT’er Joris Vaesen, die al sinds het begin van de vaccinatiecampagne gedetailleerde cijfers bijhoudt, blijkt die impact tegen te vallen.

Vaesen vergeleek het moment van de beslissing op het Overlegcomité op 26 oktober met 30 november, vijf weken later.

Een dikke maand geleden waren 412.076 volwassen Vlamingen ongevaccineerd, tegenover 382.960 op 30 november. Dat betekent dat 29.116 mensen in die tijd hun eerste prik kregen: een stijging van amper 0,5 procent. In Wallonië gaat het om een stijging van 1,4 procent en in Brussel van 2 procent. Een deel van die mensen heeft zich wellicht ook laten vaccineren om andere redenen dan de coronapas.

Invoering van 2G

Toch is elke stijging volgens vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) mooi meegenomen.“Het CST is er trouwens ook gekomen om evenementen veiliger te doen verlopen”, zegt hij. Volgens het coronacommissariaat is het effect van een CST altijd beperkt waar de vaccinatiegraad al vrij hoog is, zeker als een negatieve test ook geldt voor de coronapas. “De invoering van 2G (waarbij enkel een vaccin of antilichamen meetellen, red.) zou in principe meer impact moeten hebben.” Die kwestie staat – samen met de discussie over een verplichte algemene vaccinatie – op de agenda van het Overlegcomité van 22 december.