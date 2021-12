Medisch advies van Geert Meyfroidt en stinkende condooms: dit was ‘De slimste mens’

De winnaar van dinsdagavond:

Geert Meyfroidt speelde sterk bij zijn terugkeer en gaf de jonge tegenstand het nakijken bij een fragment over Sportweekend. Zo won de intensivist met een straatlengte voorsprong.

De verliezer:

In de finale kampte Acid met een black-out, bij een vraag over Star wars-personages. Actrice Anne-Laure Vandeputte liet zich slim zakken en speelde de Youtuber genadeloos naar huis. Met vier deelnames is ze haar plek in de finaleweken zeker waard.

De nieuwkomer van woensdag:

Viroloog Steven Van Gucht.

De beste quotes:

Acid: “Ik had pijn aan mijn teelbal, door een geknelde zenuw in mijn rug. Ik moest naar de kraker, en dan was het weg.”

Geert Meyfroidt: “Wat hebben ze gekraakt?”

Acid: “Mijn onderrug.”

Meyfroidt: “Gelukkig.”

***

Margriet Hermans: “Ik had onlangs koorts, en heb de thermometer overal eens gestoken. Onder mijn oksel, onder mijn tong en in mijn marchandise.”

Meyfroidt: “Dat is de juiste volgorde.”

***

Hermans: (over fietsen) “Mijn moeder zei ooit: Margrietje, ik ga eens zo’n ‘homotrainer’ kopen.”

Het mooiste moment:

“Ik vroeg twee dames in de jury, voor wat minder vetzakkerij. Maar het is gewoon méér.” Erik Van Looy zag hoe Margriet Hermans en Barbara Sarafian zich kostelijk amuseerden. Zeker toen het over condooms ging. “De testcondooms blazen ze op, en die gebruiken ze voor blowjobs”, zei Sarafian, met een hilarische imitatie. Hermans bleek op haar beurt geen fan. “Condooms stinken. Ik vind dat het niet lekker ruikt.”