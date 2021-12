Tijs Vanneste gaat voor Eén voor de klas staan: “Ik maakte van een nul een acht op mijn rapport”

Tijs Vanneste (42) duikt na ‘De kemping’ dieper in zijn roots. In ‘Meester Tijs’ – een werktitel – gaat hij drie maanden voor de klas staan, zoals hij destijds tien jaar voltijds deed. Zonder vooroordelen, zonder geslepen messen, maar om te kijken hoe het onderwijs is veranderd en wat dat ons leert. “Ik maakte vroeger zelf van een nul een acht op mijn rapport. Dat gaat vandaag niet meer, maar zulke plantrekkerij heeft me veel bijgebracht.”