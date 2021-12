Man vindt baby in metrostation en besluit hem te adopteren: 21 jaar later doen ze hun verhaal

Ze kwamen elkaar twee decennia geleden voor het eerst tegen en werden een gezin. Vandaag delen ze hun opmerkelijke verhaal in een nieuw kinderboek. “Er ging gewoon een rilling over mijn rug. Zo ongelooflijk was het.”

Pete Mercurio was net van plan om de deur uit te gaan om samen met zijn partner - intussen zijn man - Danny Stewart te gaan eten, toen de telefoon rinkelde. Het was augustus 2000. Danny belde hem op vanuit een telefooncabine om te laten weten dat hij wat later zou zijn omdat hij net een achtergelaten baby had gevonden op de metro en de hulpdiensten had moeten bellen.

Danny, die toen als maatschappelijk werker werkte, had in het metrostation iets gezien dat helemaal gewikkeld was in een trui. Eerst dacht hij dat het om een pop ging, waarschijnlijk achtergelaten door een kind. Tot hij een klein been zag bewegen. Al snel zag hij dat het eigenlijk over een pasgeboren baby ging waar de navelstreng zelfs nog aan vastzat.

Pete, die een boek schreef over de levensveranderende gebeurtenis, sprak met CNN over die avond en over hoe hij en Danny uiteindelijk het jongetje opgevoed hebben als hun eigen kind.

Slechts enkele uren oud

“Eigenlijk ging Danny aanvankelijk een trein nemen, maar hij had de trein gemist”, herinnert Pete zich. “Dat hij toen besloot om een metro te nemen is eigenlijk miraculeus want wie weet had hij de baby dan nooit gevonden.” Volgens de politie was de baby toen slechts een paar uur oud.

Meteen na het telefoontje rende Pete naar het station dat slechts een paar straten verder lag, daar vond hij Danny met twee politieagenten. “Een van hen had de baby vast in zijn armen. Er ging toen een rilling over mijn rug, want dit was echt iets ongelooflijks.” De jongen werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

In de tussentijd beseften Pete en Danny dat dit wel eens een keerpunt zou kunnen zijn in hun leven en dat dit moment alles zou kunnen veranderen. “Ik draaide me om naar Danny en zei: we gaan op een of andere manier voor altijd verbonden zijn met deze baby, tot het einde van ons leven. Misschien niet vandaag of volgende week of binnen vijf jaar, maar ooit gaat hij dit verhaal horen en zal hij je willen terugvinden en misschien kunnen we hem dan cadeautjes opsturen of contact met hem houden, elk jaar opnieuw op deze dag.” Maar het koppel had er geen idee van dat het veel meer zou worden dan cadeautjes op een speciale datum.

Pete, Danny en Kevin in 2000 — © CNN

Samenloop van omstandigheden

De baby, die de naam Daniel Ace Doe kreeg en verwijst naar Danny en de metrolijn A/C/CE, was in de politiewagen toen massaal gezocht werd naar zijn ouders. Maar die werden niet gevonden. Drie maanden later moest Danny getuigen in de rechtbank, maar hij kreeg toen een wel heel onverwachte vraag van de rechter. “In december 2000 vroeg de rechter hem of hij de baby graag wilde adopteren. Daarop antwoordde Danny dat hij dat wilde, maar dat het niet zo gemakkelijk was. Maar ze antwoordde dan dat het wel gemakkelijk kon zijn. We begrepen toen niet wat ze bedoelde”, zegt Pete. De twee werden nadien pleegouders en noemden de jongen uiteindelijk Kevin. Twee jaar later, in december 2002, werden ze officieel zijn ouders.

“En dat was het. We hebben de rechter nooit meer gezien. Toen we in 2012 besloten om te trouwen zei Kevin dat hij wist dat er een rechter was geweest die ervoor gezorgd had dat onze familie gevormd kon worden. Hij kende namelijk het hele verhaal. En toen zei Kevin: ‘kunnen die het huwelijk ook niet inzegenen?’ Ik vroeg hem dan of hij de rechter wilde ontmoeten die de adoptie had gefinaliseerd en hij knikte. En zo hebben we tien jaar later opnieuw de rechter gezien.”

Toen het koppel met de rechter in contact kwam, vroegen ze haar hoe het kon dat de adoptie zo gemakkelijk was verlopen. Zij vertelde hen dat wanneer Kevin gevonden werd er een pilootproject liep in New York dat haar de bevoegdheid gaf om specifieke adoptiezaken - waarbij een kind achtergelaten was - sneller te laten verlopen. Het pilootproject heeft slechts zes maanden stand gehouden volgens Pete.

“Liefdesbrief aan onze zoon”

Intussen is Kevin 21 jaar en studeert hij in de lente af aan de universiteit van Swarthmore. De beslissing van Pete om een boek te schrijven kwam er omdat hij wilde dat Kevin wist van waar hij kwam en hij wilde dat Kevin een goed gevoel overhield aan zijn geschiedenis. Hij schreef het boek en las het elke nacht voor. Toen Kevin vijf jaar oud was, besefte hij voor het eerst dat het boek eigenlijk over hem ging. Het boek kreeg de titel “Our Subway Baby” en is volgens Pete een “liefdesbrief aan onze zoon”.