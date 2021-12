Fiscale fraude geen prioriteit meer voor minister Verlinden: “Pure provocatie”

Zowel de socialisten als de groenen zijn boos op minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Dat zij fiscale fraude in het Nationaal Veiligheidsplan van de politie niet meer als een prioriteit beschouwt, zet kwaad bloed. Omdat de strijd tegen fiscale fraude voor de federale regering net een prioriteit is en 1 miljard euro extra in het laatje moet brengen. “Dit is een pure provocatie,” klinkt het bij Vooruit.