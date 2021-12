Billie Eilish: “Porno heeft mijn brein kapot gemaakt”

Billie Eilish heeft in een interview opgebiecht dat ze als tiener meer dan goed voor haar is naar porno gekeken heeft. “Dat heeft mijn breik kapotgemaakt”, zegt de Grammy-winnende popster, die zaterdag 20 jaar wordt.

Eilish deed de ontboezemingen in de Howard Stern Show op radiozender Sirius XM. Ze zei daar dat ze op haar elfde al naar pornografische filmpjes begon te kijken. “Ik vind porno een schande. Ik heb er echt heel veel naar gekeken. Het deed me voelen alsof ik cool was en erbij hoorde.”

Spijt

Daar heeft ze nu spijt van, voegt ze eraan toe. “Ik denk echt dat het mijn brein kapotgemaakt heeft. Ik voel me geschokt dat ik aan zoveel porno blootgesteld ben.” Ze had zelfs nachtmerries door sommige filmpjes die te gewelddadig waren of waarin mensen misbruikt leken te worden.

Voor de fans komt wat Eilish zegt niet als een verrassing. Over haar voorliefde voor seksfilmpjes ging het al in het lied Male fantasy, waarin ze zong over alleen thuis zijn na een stukgelopen relatie en zichzelf verstrooien met porno. “Ik ben nu kwaad op mezelf dat ik zoveel naar porno gekeken heb. De eerste keren dat ik seks had, heb ik ja gezegd op dingen die eigenlijk niet goed waren. Gewoon omdat ik dacht dat het verwacht werd.

Vriendje

In hetzelfde interview zei Eilish ook nog single te zijn. Iemand leren kennen is moeilijk als je beroemd bent, zei ze. “Het is heel moeilijk om iemand te ontmoeten, mensen zijn ofwel afgeschrikt of denken dat je je toch te goed voor hen zal voelen.” In dat interview zei ze ook dat ze in augustus Covid had opgelopen en “gestorven zou zijn als ze niet gevaccineerd geweest was”.