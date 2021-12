CD&V wil af van knip tussen bachelor en master

De steeds langere studiecarrières kosten de samenleving veel geld. Om de studieduurverlenging een halt toe te roepen, besliste de Vlaamse regering een hardere knip in te voeren tussen bachelor en master. Studenten zullen in principe niet langer kunnen starten aan hun masteropleiding zonder hun bachelor te hebben afgerond, staat in het regeerakkoord. In uitzonderlijke gevallen zullen studenten wel nog bachelorvakken kunnen meenemen naar de master, maar dat zal dan voor maximaal 30 studiepunten zijn. Bovendien kan het enkel als de onderwijsinstelling oordeelt dat de studiepunten die nog niet verworven zijn, de “inhoudelijke volgtijdelijkheid niet belemmeren”, en is de bachelorproef daarvan uitgesloten.

Maar CD&V wil nu terugkomen op dat voornemen. Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Brecht Warnez opvroeg, blijkt dat de knip meer dan één op de vier studenten zou treffen. “De knip zorgt ervoor dat studenten die tegengehouden worden in hun vierde studiejaar een te rustige studietijd hebben, omdat ze maar enkele vakken mogen volgen. Het jaar nadien moet de student plots alle vakken opnemen. Met deze uitersten help je geen enkele student. Het is bovendien niet het signaal dat we willen geven”, zegt Warnez.

Snellere aanpak

CD&V ziet meer heil in goede oriëntering en een snellere aanpak. In de vorige legislatuur voerde toenmalig minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) de Columbusproef in. Deze exploratietool voor jongeren verrijkt het advies van de klassenraad om een goede studiekeuze te maken. Verder zorgde Crevits voor ijkingstoetsen bij een aantal opleidingen. Warnez wil die nu snel uitrollen bij alle bacheloropleidingen met daarbij een individuele kans op feedback en verplichte remediëring.

Om snel in te kunnen grijpen waar nodig, wil CD&V na het eerste bachelorjaar een duidelijk knipperlicht plaatsen. “Wie na het eerste jaar niet slaagt voor de helft van de vakken, kan niet vrijblijvend die opleiding verder volgen. Die krijgt van de universiteit of hogeschool extra voorwaarden opgelegd”, aldus Warnez. Voor studenten die willen heroriënteren naar een andere opleiding of kiezen voor de arbeidsmarkt, wil CD&V individuele begeleiding voorzien.