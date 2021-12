Coronacijfers blijven goede richting uitgaan

Volgens de cijfers daalde het gemiddelde aantal coronabesmettingen van 5 tot 11 december met 23 procent in vergelijking met de week voordien, tot gemiddeld 12.963 infecties per dag. In diezelfde periode werden dagelijks gemiddeld 90.100 coronatests (-19 pct) afgenomen, waarvan 16,1 procent positief bleek. Er overleden in die periode gemiddeld 46,4 mensen per dag (-5 pct) aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus.

De positieve trend tekent zich ook af in de ziekenhuisopnames. Tussen 8 en 14 december werden dagelijks gemiddeld 263,3 patiënten met een infectie in het hospitaal opgenomen, een daling met 10 procent ten opzichte van de week voordien. Er lagen dinsdag 3.258 coronapatiënten (-8 pct) in het ziekenhuis. Op de diensten intensieve zorg lagen dinsdag 815 coronapatiënten, dat waren er 23 minder dan maandag.