KV Oostende in vrije val, KV Kortrijk opnieuw te sterk

KV Oostende verzuipt verder: tegen KV Kortrijk liepen de Kustboys al tegen een zevende nederlaag in acht competitiematchen aan (0-2). De marge op de voorlaatste plaats is nog amper drie puntjes, waardoor KVO zaterdag een heuse kelderkraker speelt op het veld van Beerschot. Als dat maar goed komt: het zou wel eens een pikdonkere kerst kunnen worden.

Voor KV Oostende begon de match éigenlijk al om 18.45 uur: het zag Cercle toen alweer winnen, waardoor de provinciegenoten over KVO sprongen in het klassement. Ai, ai. Nog amper drie puntjes voorsprong op voorlaatste Zulte Waregem: zo kan je geen gezellig eindejaar vieren. “We moeten écht wel punten pakken tegen Kortrijk en Beerschot”, had Blessin vorig weekend nog gezegd. En alweer lukte dat niet.

Dat het niveau bij momenten om te huilen was: daar schrikken we niet meer van. Ook Kortrijk speelde niet bepaald oogstrelend, maar de Kerels kregen wél de beste kansen. Een felle start werd pas net voor de rust beloond toen Selemani met een hakballetje D’Haene kon bereiken. De jubilaris speelde zijn 200ste match voor KVK en vierde dat met een knal in de verste hoek: 0-1. In de Diaz Arena begon her en der boegeroep te klinken. Ook de fans voelden dat de vrije val aan zee vrolijk verder werd gezet. Of zou KVO het kunstje van tegen Eupen tien dagen geleden, ook teruggevochten na een achterstand, nog eens overdoen?

© BELGA

Wie laatst lacht

Het begin van de tweede helft was alvast veelbelovend. Eerst kopte Jäkel een leuke bal van Capon centimeters naast, daarna schrok Ndicka zich een bult toen hij plots oog in oog met Ilic stond. D’Haese trof ook van ver de paal. De Kustboys zouden zich nog voor het hoofd slaan: iets na het uur tikte Vandendriessche de 0-2 binnen op corner. Pijnlijk, zeker als je weet dat de Fransman vorig seizoen nog een lachwekkend contractvoorstel kreeg van de nieuwe bazen bij KVO. Wie laatst lacht...

Een slotoffensiefje van Oostende, dan maar? De jongens van Blessin probeerden wel nog, maar kregen niets klaar. Op de bank zitten geen breekijzers, laat staan jongens met een kwalitatieve surplus om een match te doen kantelen. Als Gueye dan zijn dagje niet heeft, blijft er weinig over. Zeven nederlagen in acht competitiematchen, goed voor een derde laatste plaats, een gitzwarte reeks én zaterdag nog eens een kelderkraker op het veld van Beerschot. Het worden geen fijne feesten voor KV Oostende. Zou Blessin al spijt hebben dat hij nu geen manager is van Sheffield United?