Vandenbroucke waarschuwt voor “pandemie binnen de pandemie”

De regeringen van het land willen omikron vooral met snellere boosters ­beantwoorden. Extra maat­regelen liggen nog niet op tafel, al is het nagelbijtend afwachten of de dijk niet opnieuw breekt.

Nu de omikronvariant oprukt en wellicht tegen het einde van het jaar dominant zal zijn in België, moeten er nog sneller boosterprikken worden gezet. Daarover bestaat consensus bij de ministers van Volksgezondheid. Woensdag zal de Hoge Gezondheidsraad naar alle verwachting het licht op groen zetten om mensen die eerder dit jaar geprikt zijn met Moderna of Pfizer na vijf in plaats van zes maanden opnieuw te prikken, maandag bekijken de ministers of dat ook praktisch haalbaar is.

Alvast Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) werkt in afwachting aan een plan om sneller te kunnen prikken, bijvoorbeeld via de apotheken en de bedrijfsartsen. Ook in Wallonië en Brussel – waar nog maar 14 procent van de totale bevolking de herhalingsprik heeft gekregen – werkt men aan een versnelling. Als alles lukt, zou de ­boostercampagne in februari al kunnen rond zijn. Een bijkomende logistieke uitdaging is dat ook het vaccineren van de vijf- tot elfjarigen boven op die spurt komt.

Kat uit boom kijken

De vraag is of heel die vaccinatiecampagne op tijd komt om de gevolgen van omikron op de besmettingen en ziekenhuisopnames in te dammen. Voorlopig kijkt de politiek op dat vlak de kat uit de boom, al toonde federaal minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) zich dinsdag in de Kamercommissie Volksgezondheid ‘ongerust" over wat mogelijk een "pandemie binnen de pandemie" wordt. Voorstellen om de maatregelen richting eindejaar wat te versoepelen nu de coronacijfers stabiliseren, bijvoorbeeld voor de horeca of indoorevenementen, wees hij nogmaals categorisch af. "We moeten zeker niet versoepelen maar de komende weken op de tanden bijten."

Volgens Vandenbroucke beginnen de maatregelen uit de vorige drie Overlegcomités hun effect te tonen. De mondmaskerplicht vanaf zes jaar hoort daar zeker bij volgens de minister. "Er is duidelijk wetenschappelijk bewijs dat het nuttig is dat kinderen een mondmasker dragen als de viruscirculatie zo hoog is." Vandenbroucke wil in elk geval "het zekere voor het onzekere nemen".

Bijkomende maatregelen staan daarbij nog niet op de radar van de federale regering. Voorlopig is er ook geen intentie om het Overlegcomité dat gepland staat voor 22 december te vervroegen, al wordt het ook niet uitgesloten.

Ook onder beleidsadviseurs is daar geen algemene vraag naar. "Het is nog te vroeg om nu al te besluiten dat de huidige set niet voldoende zal zijn," aldus viroloog Steven Van Gucht. "De druk op de ziekenhuizen hangt ook af van hoe ziekmakend de variant is. Nu al beperkingen opleggen voor Kerstmis en Nieuwjaar voor een variant waarvan we nog niet weten wat de impact is, dat zie ik niet gebeuren. Als er toch extra maatregelen genomen worden, kennen we de recepten van het verleden. We weten wat nog in het kastje ligt, maar daar wil niemand naar grijpen."

(jfja, dds)