“Opnieuw veel wolken en grotendeels droog”

Vandaag verandert er weinig tot niets aan het weerbeeld van de voorbije dagen. We krijgen dus opnieuw veel wolken en het blijft grotendeels droog. Af en toe zou de bewolking echter net dik genoeg kunnen worden om wat lichte motregen mogelijk te maken.

De temperatuur loopt bij een zwakke zuidwestenwind op naar een zacht maximum rond 10°C.

In de nacht naar donderdag zou de bewolking soms scheurtjes kunnen vertonen maar het blijft toch wel veruit overwegend bewolkt. Onder die wolken koelt het in Limburg opnieuw niet sterker af dan tot +6 of +7°C.

Bekijk hier het weer voor de komende dagen.